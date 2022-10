Een zestigtal vrienden, kennissen en familieleden heeft dit weekend gezocht naar de verdwenen Kyo uit Temse. Verdeeld in kleinere groepen hebben ze het gebied uitgekamd langs de Schelde in Temse en het Waesmeer in deelgemeente Tielrode. De 44-jarige man is 10 dagen geleden voor het laatst gezien op camerabeelden in de buurt van het Waesmeer.