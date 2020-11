Het aantal coronabesmettingen daalt, maar voorzichtigheid blijft geboden. Er liggen momenteel nog altijd meer dan 5000 COVID-patiënten in het ziekenhuis in ons land, van wie zo'n 1.200 op intensieve zorgen. In de grote ziekenhuizen in onze streek zijn er in totaal nog 321 COVID-patiënten opgenomen. Dat zijn er 30 minder dan vrijdag. 66 van hen hebben intensieve zorgen nodig. Dat is een daling met 6 patiënten. De daling is, zoals u daarnet kon zien, het grootst in Aalst. Daar liggen nu 20 coronapatiënten minder op de COVID-afdelingen in vergelijking met vrijdag. Ook in Sint-Niklaas en in Dendermonde zijn er 5 patiënten minder. Van het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem hebben we sinds vrijdag geen nieuwe cijfers ontvangen.