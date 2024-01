Oud-schepen Erna Scheerlinck gaat als onafhankelijke de lijst van Vlaams Belang in Denderleeuw versterken. Dat heeft lijsttrekker Kristof Slagmulder bekend gemaakt op de nieuwjaarsreceptie van de partij. Scheerlinck is al dertig jaar actief in de politiek. In de vorige legislatuur was ze nog N-VA-schepen van Ruimtelijke Ordering, nadien kwam ze op met een eigen lijst. Erna Scheerlinck is zo al de derde ex-N-VA'er die de overstap maakt naar het Vlaams Belang. Het doel is duidelijk: de partij wil na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw de grootste zijn én aan het roer gaan zitten in de gemeente.