De spiegelgemeenteraad in Wichelen heeft de knoop doorgehakt. Ja, een fusie zou een goede zaak zijn voor de gemeente, luidt het advies. En Wetteren, Laarne en Berlare zijn de gewenste partners. U zag het vrijdag in ons nieuws. Het gemeentebestuur van Wichelen wil weten hoe de inwoners denken over een fusie. 24 uitgelote burgers mochten hun advies geven. Wichelen is de eerste gemeente in onze streek die het fusiedossier zo aanpakt. De uitkomst is gisteren bekend gemaakt. Iedereen lijkt voorstander van een fusie. En ook over de mogelijke partners is een uitspraak gedaan. In eerste instantie kiest het burgerpanel voor een fusie Wichelen – Laarne – Wetteren, in tweede instantie voor de combinatie Wichelen – Laarne – Berlare. Het advies van de spiegelgemeenteraad wordt nu op tafel gelegd van de échte gemeenteraad.