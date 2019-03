Tegen 2035 zullen er 36 procent meer zorgbehoevende zestigplussers zijn dan nu. Dat heeft de sp.a berekend op basis van officiële statistieken. Vandaag zijn er in Oost-Vlaanderen meer dan 36.000 mensen ouder dan 60 die vaak zorg nodig hebben. In 2035 zullen dat er volgens de huidige bevolkingsprognoses bijna 49.000 zijn, of een kleine 13.000 meer dan vandaag. Een sterke stijging dus, en dat is een probleem, zegt de partij. Want voor het toedienen van die zorg is personeel nodig. En op dit moment zijn er in onze provincie al 611 verplegers tekort. Als er niets verandert, zal dat tekort alleen maar toenemen.