Het heeft afgelopen nacht gebrand bij papierfabriek VPK in Oudegem. Dat gebeurde aan een transportband. Afvalstoffen op die band hadden vrijdag iets na middernacht vuur gevat. Hoe die brand is ontstaan is voorlopig niet duidelijk, maar de brandweer van Dendermonde had wel een uur lang de handen vol. In de buurt van de brand bevonden zich ook enkele gasleidingen, maar groot gevaar was er nooit. Niemand raakte gewond. De schade aan de transportband is wel aanzienlijk. In het verleden zijn er nog al enkele branden geweest bij de papierfabriek.