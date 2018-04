De meisjeschirogroep Nele in Lede zit met de handen in het haar. Hun lokalen zijn zo bouwvallig dat ze er zo goed als geen gebruik meer van kunnen maken. En dat is een probleem voor één van de grootste groepen in onze streek, met maar liefst 170 leden en 17 leidsters. Al jaren is er binnen de gemeente gezocht naar een oplossing, maar zonder resultaat. De groep neemt nu daarom zelf het heft in handen.