En we blijven nog even bij het ASZ in Aalst. De burgemeester van Aalst, Christoph D'Haese, pleit voor een landingsplaats voor helikopters aan het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis. Gisteren kwam er daar nog een coronapatiënt uit Namen per helikopter toe. De piloot moest landen op de personeelsparking. Hij kon dat pas doen na flink wat stunt- en vliegwerk. Omdat bij het redden van levens elke seconde telt, is dat verre van een ideale situatie.