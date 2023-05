Hommeles binnen CD&V. Want er zit ruis op de lijn tussen de lokale fractie in Denderleeuw en Vlaams minister Benjamin Dalle. De Denderleeuwse CD&V-afdeling is namelijk niet opgezet met de kritiek van Dalle rond de stopzetting van de samenwerking met de sociale organisatie SAAMO. Dalle riep vorige week in het TV Oost Nieuws nog op om die beslissing te herzien. Maar dat zal niet gebeuren, zegt partijgenoot en Denderleeuws schepen Jan De Nul. Hij vraagt aan de minister om de beslissing van het gemeentebestuur te respecteren.