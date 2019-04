TV Oost Nieuws van zondag 14/42019

De gemeente Sint-Gillis-Waas krijgt van de Vlaamse overheid naar schatting meer dan een miljoen euro subsidies voor de aanleg van riolen. Het gaat om twee projecten. Enerzijds worden de Sint-Niklaasstraat, de Molen-straat en de Dagsterrestraat aangesloten aan het waterzuiveringsstation in Vrasene. Nu belandt het afvalwater van de huizen en bedrijven in die straten nog gewoon in de beek. Anderzijds zullen ook de waterlopen in de Potterstraat, waar nu nog veel afvalwater in terechtkomt, worden aangesloten aan het zuiveringsstation. De gemeente is blij met de subsidie, want Sint-Gillis-Waas heeft in vergelijking met andere Oost-Vlaamse gemeenten nog een erg lage rioleringsgraad.