Het was een bewogen schooldag voor de leerlingen en het personeel van de middelbare school Mariagaard in Wetteren. Zij werden deze ochtend geëvacueerd, omdat een leerling ermee gedreigd had een bom te laten ontploffen op school. De hele evacuatie kwam op gang rond 9 uur toen de directrice op de hoogte gebracht werd van de bommelding. De bom zou het derde lesuur ontploffen. Meteen wordt de hele school ontruimd. De 836 leerlingen en de 150 leerkrachten werden met de bus naar de sporthallen van De Warande in Wetteren gebracht. De buurt werd hermetisch afgesloten. De N42 werd ontruimd van aan de Brusselsesteenweg tot aan het op- en afrittencomplex van de E40. Het OCAD en ontmijningsdienst DOVO onderzochten de school. Na een grondige sweeping was het duidelijk dat het om vals alarm ging. Rond één uur 's middags werd de school weer vrijgegeven en kon iedereen terugkeren met de bus. Tijdens de lunch bleven de hulpdiensten ter plaatse om de leerlingen op te vangen. Er stonden een vijftal psychologen klaar om te helpen. Op het einde van de schooldag mocht iedereen weer naar huis. De ouders werden de hele dag op de hoogte gehouden via Smartschool.