Kan en mag Aalst Carnaval doorgaan begin volgend jaar? En zo ja, wordt het dan een editie met of zonder beperkingen? Veel vragen waar vandaag de dag nog altijd geen duidelijkheid over is. De Aalsterse oppositie en ook meerderheidspartij Open Vld lieten al weten dat ze vinden dat er té lang gewacht wordt met knopen doorhakken. Maar hoe denkt de man in de straat er ondertussen eigenlijk over. Gelooft de Aalstenaar nog in een echte carnaval. Of gaan ze er al vanuit dat het grote volksfeest opnieuw niet zal kunnen doorgaan...