Nu die nieuwe gevangenis zo goed als gevuld is, is de oude leeg gelopen. Alle cellen daar staan voor het eerst in 160 jaar leeg. Het gebouw werd in gebruik genomen in 1863 en had eigenlijk een capaciteit van 168 gevangenen. Maar dat aantal werd in de loop der jaren overschreden. Na een grondige opfrisbeurt zal het gebouw binnen enkele jaren opnieuw dienst doen als gevangenis. De timing zal ook afhangen van hoe de zoektocht naar personeelsleden verloopt.