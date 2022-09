Lieve Truyman, eerste schepen in Temse, is de nieuwe nationaal ondervoorzitter van N-VA. Truyman haalde het op de partijraad met 54 procent van de stemmen. Haar tegenkandidaat was Maaike De Vreese uit Brugge. Die laatste was nochtans favoriet voor de functie. Lieve Truyman volgt Valerie Van Peel op, die in juni haar afscheid aankondigde. Truyman wil de partij nu vooral mee klaarstomen voor de verkiezingen in 2024. Maar ze blijft ook schepen in Temse.