Er is vanmorgen vroeg een dramatisch ongeval gebeurd in het rusthuis Heilig Hart Tereken in Sint-Niklaas. Rond 6 uur vanochtend is een man van 90 jaar oud uit een raam van de tweede verdieping naar beneden gevallen. Het slachtoffer was op slag dood. Het woonzorgcentrum is nog maar sinds 2015 in gebruik. De ramen van de kamers zouden extra beveiligd zijn om ongevallen als deze net te voorkomen. Hoe het dramatische ongeval dan toch is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.