In Aalst is vanmorgen, net zoals in heel wat andere steden en gemeenten, het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Elk jaar, en dat sinds 8 mei 1945, wordt op V-dag de overwinning gevierd van de geallieerde landen op nazi-Duitsland. Op het Vredeplein leggen burgemeester Christoph D'Haese, schepen Katrien Beulens en gemeenteraadslid An Van den Steen bloemen neer aan het herdenkingsmonument. V-dag is dit jaar bijna actueler dan ooit, door het conflict in Oekraïne. Zeker nu de Russische president Poetin de herdenkingsdag, die in Rusland morgen plaatsvindt, mogelijk wil aangrijpen om het conflict nog verder te laten escaleren. Daarom wordt hier de plechtigheid vandaag niet enkel opgedragen aan de slachtoffers van Wereldoorlog 2, maar ook aan alle slachtoffers in Oekraïne.