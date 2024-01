Het blijft op heel wat plaatsen dus nog vechten tegen de hoge waterstanden. In Berlare roepen ze versterking in om het waterpeil in het Donkmeer en natuurgebied Berlare Broek naar beneden te halen. Want op enkele plaatsen is het Donkwater al over de oevers gelopen. Om erger te voorkomen, is vanmiddag een noodpomp geïnstalleerd die het overtollige water sneller naar de Schelde moet pompen. De verbindingsweg tussen Berlare en deelgemeente Uitbergen bleef tijdens die werken afgesloten voor het verkeer. Hoe lang de pomp dienst zal moeten doen, is nog niet duidelijk. Het polderbestuur, provincie en gemeente blijven de situatie opvolgen.