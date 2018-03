Je zou het misschien niet onmiddellijk vermoeden, maar het beroep van buschauffeur bij De Lijn is een knelpuntberoep. De openbaar vervoermaatschappij voorziet dit jaar maar liefst 415 vacatures, die moeilijk ingevuld raken. Om daaraan te verhelpen was er gisteren een jobdag, in Grimbergen en in Sint-Niklaas. Daar hadden zich in totaal toch al meer dan 200 sollicitanten voor ingeschreven.