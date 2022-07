Op de E34 in Kemzeke zijn gisteravond een moeder en haar 5-jarig zoontje gewond geraakt bij een verkeersongeval. De vrouw reed op de expressweg richting Antwerpen, toen ze langzaamaan afweek van haar rijvak. De vrouw reed de grasberm in, miste een verlichtingspaal op een haar na en belandde in de gracht. De wagen sloeg ook nog over de kop, en kwam zo op z'n wielen terecht. Zowel de moeder als haar zoon werden gewond naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeerden gelukkig niet in levensgevaar. De vrouw verklaarde na het ongeval dat ze in slaap was gevallen achter het stuur. Ze was niet onder invloed van alcohol of drugs.