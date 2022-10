Niet alleen in heel wat bedrijven, maar ook bij SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen hebben ze vandaag de deuren geopend voor het grote publiek. De bezoekers kregen een blik achter de schermen van het dierenopvangcentrum. Het is drie jaar geleden dat de organisatie een opendeurdag kon organiseren, omwille van corona natuurlijk. Op dit moment vangt SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen maar liefst 150 dieren op waaronder egels, roofvogels en zelfs een eekhoorn. Het is ook belangrijk om mensen warm te maken voor wat de vrijwilligers doen, klinkt het, want het opvangcentrum is voor een groot stuk afhankelijk van sponsoring.