In Lokeren zit Rijschool Traffix even met de handen in het haar. Een autobestuurder is zondagavond ingereden op twee lesauto's, die daardoor tijdelijk buiten gebruik zijn. Eén van de auto's was uitgerust met automatische versnellingen, en daar had de rijschool er al niet te veel van in reserve. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Er vielen gelukkig geen gewonden.