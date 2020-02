In de Waaslandhaven hebben gisteren enkele tientallen activisten van Vredesactie geprotesteerd. De actievoerders zijn tegen de komst van de Bahri Yanbu, een Saoedisch transportschip. Ze vrezen dat het schip een lading wapens komt ophalen die gebruikt zullen worden in Jemen. In dat land woedt al 5 jaar een bijzonder bloedige oorlog, waarbij al meer dan 100.000 doden vielen. Intussen lijkt het er op dat de protesten, die wereldwijd tegen de wapentrafiek worden georganiseerd, in ons land alvast hun vruchten beginnen af te werpen. Het schip zou namelijk van koers wijzigen, omdat de druk te groot is.