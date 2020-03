In het Nederlandse grensstadje Hulst is een Belgische buschauffeur vrijdagavond neergestoken door een jongen. De chauffeur zou de jongen hebben gefilmd omdat hij in de bus problemen had veroorzaakt. Dankzij een signalement en het beschikbare beeldmateriaal is de politie de verdachte op het spoor. De jongen zat samen met een andere jongen en een meisje in de bus richting Sint-Niklaas. Het drietal zocht volgens de chauffeur ruzie met andere passagiers en sloeg tegen de ramen. Hij sprak ze daarop aan. Twee stapten uit maar de jongen die achterbleef, bedreigde hem met een mes. Toen de chauffeur daarop de jongen filmde, werd hij gestoken. De chauffeur had volgens de politie een flinke snee ter hoogte van zijn borst opgelopen. Hij kreeg eerste hulp van een collega en werd daarna naar het ziekenhuis vervoerd. Hij verkeert niet in levensgevaar. 'De chauffeur raakte aan de eindhalte van de lijn betrokken bij een incident met jongeren. Hij kreeg een messteek in de borst. Hij ligt in het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar', zo bevestigt woordvoerster Karen Van der Sype van De Lijn het incident. 'We zijn heel erg geschrokken dat dit is gebeurd, want deze lijn Sint-Niklaas-Hulst staat niet bekend als een risicolijn', duidt de woordvoerster. De bus was uitgerust met een noodknop en een camerasysteem. 'Dat de chauffeur zelf ook beelden maakte, zoals in de Nederlandse pers wordt gesuggereerd, kan ik niet bevestigen', voegde ze toe.