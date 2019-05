Nog altijd worden iedere dag gemiddeld 15 transmigranten opgepakt in de politiezone Kruibeke-Temse. De situatie was al onhoudbaar daar, maar het ziet ernaar uit dat ze uitzichtloos is. Het blijft een onophoudelijke stroom volgens de korpschef. Cijfers van De Lijn bevestigen dat, en ook vanochtend bij een controle-actie liepen 7 illegalen tegen de lamp. "Al wie illegaal in het land verblijft moet in asielcentra zoals Steenokkerzeel ondergebracht worden", zegt de korpschef nog.