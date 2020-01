De Sint-Martinuskerk in Aalst krijgt er deze week 2 pronkstukken bij. In de kerk worden momenteel 2 nieuwe glasramen geïnstalleerd. Na 6 jaar onderhandelen worden er deze week dus 2 nieuwe glasramen geplaatst in de Sint-Martinuskerk. De kerk wordt momenteel volledig verbouwd maar de glasramen staan hier los van. Het ontwerp is geen typisch glasraam en ook de werkwijze om ze te plaatsen is iets specialer. Zo worden de glasramen bovenop het bestaande glas geplaatst. Hierdoor is het onderliggende effect veel groter. Beide glasramen zijn geschonken aan de kerk en bevatten een krachtige boodschap.