Zoals verwacht heeft ook de gemeenteraad van Beveren zich positief uitgesproken over een mogelijke fusie met Kruibeke en Zwijndrecht. De burgemeester van Beveren ziet veel voordelen in zo'n fusie. De drie gemeenten kunnen samen véél meer impact hebben in haven- en mobiliteitsdossiers. En ze staan ook sterker ten opzichte van Antwerpen en Sint-Niklaas. Kruibeke ging maandag al akkoord met het onderzoeken van de fusie. In Zwijndrecht wordt er morgen gestemd. Daar is de burgemeester tegen. Maar langs de andere kant wil Zwijndrecht wel toetreden tot de politiezone Waasland-Noord. Wie A zegt, moet B zeggen, vindt de burgemeester van Beveren.