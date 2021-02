De politie van Aalst is dinsdagavond massaal ter plaatse gekomen op het Statieplein na een nieuwe melding van een mogelijke confrontatie tussen stadsbendes. Alles bleef tot nader onder rustig. "Nadat de politiediensten zeer betrouwbare info verzamelden over mogelijke incidenten die op til zouden kunnen zijn ter hoogte van het station, is de inzet van politie aan en rond het stationsplein deze avond gevoelig en zichtbaar verhoogd", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). Het korps kwam ter plaatse met politiehonden en een waterkanon. In Aalst geldt de absolute nultolerantie tegen geweld of ander crimineel gedrag. "Aan alle tuig dat onze straten onveilig wil maken zal, indien dat nodig blijkt, krachtig het signaal worden gegeven dat wij geen enkele vorm van geweld of semi-crimineel gedrag zullen tolereren op het grondgebied van de stad Aalst", zegt D'Haese. Zondag pakte de politie van Aalst acht jongeren op na een massale vechtpartij aan het station. Ook vorige week was er al een confrontatie tussen rivaliserende bendes. De vechtersbazen keerden zich tegen de agenten. Op sociale media lanceerden de jongeren nu een oproep om een signaal te geven aan de politie. Daarop zette de politie de grote middelen in. Door het massale politie-optreden bleef dinsdagavond tot nader order alles rustig in de stationsbuurt.