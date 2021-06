De parlementaire onderzoekscommissie naar de PFOS-vervuiling is vanmorgen van start gegaan. Die moet nagaan wie welke verantwoordelijkheid had in de vervuiling rond de site van het bedrijf 3M uit Zwijndrecht. In de ruime omgeving van het bedrijf zijn hoge PFOS-concentraties gevonden. De inwoners van Zwijndrecht mogen geen groenten en eieren uit de eigen tuin meer eten. Ook in buurgemeenten Kruibeke en Beveren is er ongerustheid. Uit grondstalen blijkt dat ook daar te veel PFOS in de grond zit, weliswaar veel minder dan in Zwijndrecht. In de commissie zullen 15 parlementsleden zitten. Hannes Anaf van oppositiepartij Vooruit wordt de voorzitter in de onderzoekscommisie. Koen Daniëls, N-VA-volksvertegenwoordiger uit Sint-Gillis-Waas, en Chris Janssens van Vlaams Belang zijn aangeduid als ondervoorzitters.