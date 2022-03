Maarten Blommaert is door het afdelingsbestuur van N-VA Groot-Aalst verkozen als opvolger van Caroline Verdoodt. Blommaert wordt vanaf 1 april 2022 schepen van Ruimtelijke Ordening, Planning, Omgevingsvergunning, Ruimtelijke en Stedelijke Ontwikkeling, Onderhoud Gebouwen & Logistiek, Gebouwen & Technieken. Vorige week maakte huidig schepen Caroline Verdoodt bekend dat ze na negen jaar besliste om een stap terug te zetten. Ze wil meer tijd doorbrengen met familie en vrienden. Blommaert wordt dus haar opvolger. Hij zetelt al 21 jaar in de gemeenteraad, leidt daar de fractie van N-VA en is voorzitter van de gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening, Planning, Omgevingsvergunningen en Ruimtelijke en Stedelijke Ontwikkeling. Omdat Blommaert nu schepen wordt, komt er een plaatsje vrij in de gemeenteraad. Die plek is voor Dirk Verleysen. Hij moet daardoor wel het Feestcomité verlaten. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws om 18.30 u.