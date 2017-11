Heeft u wel eens over de Heirmanklok gehoord? Als dat niet het geval is, dan moet u zeker eens een kijkje gaan nemen in stokerij Rubbens in Wichelen. De 70-jarige klok is een waar mechanisch kunstwerk van ruim 8 meter breed en 4 meter hoog. In de jaren 50 tot 70 was ze te bewonderen in kasteel Walburg in Sint-Niklaas. Daarna heeft de klok in het Boudewijnpark in Brugge gestaan, waarna ze een tijdlang in stukken opgeborgen is geweest. Nu is ze opnieuw te bezichtigen op haar hopelijk definitieve rustplaats.