De oudste Voil Jeanet van Aalst, Cyriel Troch, is overleden. Troch trok zijn 'vellen frak' aan in 1936. Toen was hij amper 9 jaar en liep hij voor de eerste keer mee in de Voil Jeanettenstoet. Een traditie die hij volhield tot zo'n zes jaar geleden. Cyriel was toen bijna 90. Z'n kinderwagen waarmee hij reed was toen bijna een halve eeuw oud. In 2016 stapte hij voor de laatste keer mee. De laatste jaren verbleef hij in woonzorgcentrum Ten Rozen. Daar is hij nu dus overleden. Hij werd 95.