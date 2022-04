In Oekraïne is de stad Marioepol nu helemaal ingenomen door Russische troepen. Via humanitaire corridors, oftewel veilige doorgangen, worden de laatste burgers geëvacueerd uit de stad. Er moeten dus opnieuw duizenden mensen vluchten voor de oorlog. Maar voor sommige burgers is vluchten bijna onmogelijk. Dat was ook het geval voor de 67-jarige Vyacheslav. Terwijl zijn dochters werden opgevangen bij mensen thuis in Lede, dreigde hij achter te blijven in Kiev. Maar Geert uit Lede kon dat niet laten gebeuren. Gepakt en gezakt trok hij met de wagen naar de Oekraïense grens, om Vyacheslav op te halen en de familie te herenigen.