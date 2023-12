In Wetteren is De Vlaamse Waterweg gestart met een openbaar onderzoek voor een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied. Dat zou in het natuurgebied Bastenakkers moeten komen. Dat ligt tussen Wetteren en Melle. Het overstromingsgebied is noodzakelijk in het kader van het Sigmaplan langs de Schelde. Onder meer een onderwateringsluis en een ringdijk moeten ervoor zorgen dat de huizen in de regio beschermd zijn tegen overstromingen.