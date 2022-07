De nieuwe legerkazerne, het zogenaamde Kwartier van de Toekomst, komt dan toch in Geraardsbergen. Dat bevestigt het kabinet van Minister van Defensie Ludivine Dedonder aan onze redactie. Het dossier ligt al even op de tafel bij de federale regering, maar het is heel omstreden. Het stadsbestuur is voor omwille van de werkgelegenheid, maar de buurt is absoluut tegen. Twee Oost-Vlaamse locaties waren tot deze namiddag nog in de running. Zo werd er ook gedacht aan Aalter, maar het is dan toch de Godsbergkouter geworden.