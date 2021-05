In Aalst is dinsdagnamiddag een auto volledig uitgebrand. Het voertuig vatte vuur net nadat de bestuurder zijn wagen had geparkeerd. Het incident zorgde voor zware verkeershinder op de Brusselse Steenweg. De brand ontstond in de motorkap van de Citroën Picasso. Ter hoogte van de Zeebergbrug merkte een achterligger op dat er iets aan de hand was. Hij, een vrijwillige brandweerman, zag dat er rook uit de wagen kwam en maande de bestuurder aan om de wagen aan de kant te zetten. De bestuurder kon nog net op tijd uit zijn voertuig stappen, want die vatte vuur meteen nadat de wagen geparkeerd stond. De hulpverleners van de Aalsterse brandweer kwamen ter plaatse om de wagen te blussen. De bestuurder komt er ongedeerd van af. Door de wagenbrand ontstond er wel een grote rookpluim in de stad. De brug ter hoogte van de Colruyt was lange tijd afgesloten voor verkeer. Dat zorgde tijdens de avondspits voor veel verkeershinder.