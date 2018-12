Waar is Toon Doesselare? Dat vragen familie en vrienden van de 21-jarige jongeman zich af. Toon verdween twee dagen geleden. Niemand weet waar hij is. Het enige wat we weten, is dat Toon maandag nog op de snelwegparking in Wetteren is geweest. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Een onrustwekkende verdwijning, zegt de politie. Want de jongen had tot zover geweten geen problemen.