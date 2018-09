In de Gebroeders van Raemdonckstraat in Temse heeft er gisteravond een uitslaande brand gewoed in een appartement. Het waren passanten die rook opmerkten uit een van de ramen van de woonst. Toen de brandweer niet veel later arriveerde, sloegen de vlammen al naar buiten. In het appartement zelf was niemand aanwezig, maar op de 2de verdieping was er een gezin met 2 jonge kinderen aanwezig. De brandweer kon hen met behulp van de ladder evacueren. Ze moesten met een lichte rookintoxicatie naar het ziekenhuis worden overgebracht. Een defect aan een droogkast of wasmachine zou aan de oorzaak liggen van de brand.