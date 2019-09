In Aalst weten ze eindelijk wat de ongelooflijke stank veroorzaakt heeft twee jaar geleden in de binnenstad. Dagenlang stonk het daar verschrikkelijk in enkele wijken. Dat blijkt nu door illegaal geloosde loodvrije benzine te komen. Dat vertellen labo-analyses. Vooral de buurt rond de Brusselsesteenweg werd geteisterd door een vreselijke stank. De stad probeerde met man en macht de rioleringen te spoelen, maar de geur bleef hangen. Al snel werd duidelijk dat de stank veroorzaakt werd door een illegale lozing. Het zou om zo'n 1 tot 5 liter loodvrije benzine gaan. Waar die geloosd werd is nog altijd niet geweten. Een firma was die periode freeswerken aan het doen in de riolering. De politie denkt daarom in die richting.