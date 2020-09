In het AZ Lokeren maakt het personeel zich ongerust over de toekomst van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is een campus van het veel grotere AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. En het moederziekenhuis laat ons zeggen verhuist over enkele jaren naar een nieuwbouw. Ongetwijfeld heeft dat dus ook gevolgen voor het ziekenhuis in Lokeren. Het bestuur van het AZ Lokeren erkent dat er in de toekomst een aantal klassieke ziekenhuisdiensten zullen verdwijnen in Lokeren. Welke dat zijn is nog niet duidelijk.