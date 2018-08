Goeieavond. De Syriër van 25 die gisteravond neergestoken werd in een café in Aalst vecht nog altijd voor zijn leven. De steekpartij gebeurde gisteravond in het bekende volkscafé 'In Den Den' in de Sint-Janstraat. De steekpartij was de trieste afloop van een uit de hand gelopen ruzie tussen twee Syrische kennissen. Ze kregen het eerder met elkaar aan de stok en deelden ook zware klappen uit aan elkaar. Tijdens de vechtpartij is één van de mannen gaan lopen. Hij liep door de straat het café binnen. Daar werd hij uiteindelijk verschillende keren gestoken door een mes. De dader vluchtte, maar kon even later ingerekend worden door een fietsploeg van de lokale politie. Hij wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van poging tot moord. Het slachtoffer werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.