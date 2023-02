Op vraag van het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht. Op zondag 12 februari 2023, omstreeks 20.30 uur, verliet de 42-jarige Natalie Van Esbroeck haar woning in de Molenstraat in Kruibeke. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Op dinsdag 14 februari werd haar voertuig, een zwarte BMW 1-serie, aangetroffen op de parking langs het restaurant "’t Sas", gelegen Sas 1 in Bornem. Natalie is ongeveer 1m78 lang en normaal gebouwd. Zij heeft bruin/grijze ogen en lang blond haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een blauwe jeans, een blauwe pull, een rode jas en witte Adidas-sneakers. Aan Natalie wordt gevraagd om contact op te nemen met haar naasten om hen gerust te stellen. Hebt u Natalie Van Esbroeck of haar wagen gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.