Op de Ruiter in Waasmunster is een gezin van 4 vanochtend om iets voor 5 uur het slachtoffer geworden van een CO-vergiftiging in hun woning. De dochter van het gezin was erg onwel geworden en er werd een ziekenwagen opgeroepen. Toen de ambulanciers de woning binnengingen, kregen ze meteen alarm op hun CO-meter. Ook de 3 andere gezinsleden vertoonden al symptomen van een CO-vergiftiging. Ze werden allemaal snel naar buiten gehaald en overgebracht naar het universitair ziekenhuis in Antwerpen. Daar moesten ze een tijdlang in een decompressietank met zuurstof voor ontgifting. Aan de oorzaak van de te hoge concentratie CO in de woning bleek een slecht werkende verwarmingsketel te liggen.