Het verkopen van onze nucleaire centrales aan het buitenland was misschien niet de beste beslissing. Dat zegt minister van Energie Marie Christine Marghem. Er is jarenlang te weinig geïnvesteerd in de Belgische centrales door het Franse moederhuis Engie, aldus de minister. Marghem maakte een stand van zaken op nu uitbater Engie bekendmaakte dat Doel 1 nog tot eind januari onbeschikbaar zal zijn, en dus niet zal opstarten in december zoals gepland. Ook over Doel 2 is er onzekerheid. Normaal zou die centrale in december worden heropgestart, maar de komende weken moeten er bijkomende controles worden uitgevoerd.