In Vlaanderen zijn er nu zo'n 60 plaatsen waar je in openlucht kan zwemmen. In onze regio zijn dat er een zestal. Dat kan op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas, De Gavers in Geraardsbergen, Domein Nieuwdonk in Berlare, het openluchtzwembad in Hamme, recreatiedomein De Warande in Wetteren en ook in een stukje van het zwembad in Dendermonde. De regelgeving vanuit de Vlaamse overheid is erg streng, maar zal binnenkort versoepelen. Vanaf dat moment zal ook de stad Dendermonde werk maken van meer plaatsen om in openlucht te kunnen zwemmen.