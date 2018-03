Aan zes op de tien scholen in ons land is de lucht aan de schoolpoort ongezond voor kinderen. Dat blijkt uit een onderzoek van Greenpeace. In onze streek heeft Greenpeace de luchtkwaliteit rond 16 scholen gemeten, onder andere aan VLEK in Grembergen. De individuele resultaten worden niet publiek gemaakt, maar de milieuorganisatie trekt algemeen aan de alarmbel. De lucht die de kinderen inademen varieert wel naarmate de ligging van de school en het uur van de dag, maar ze blijkt bijna overal slecht te zijn. Als oplossing pleit Greenpeace vooral voor het verdwijnen van dieselwagens, en voor een maximum snelheid van 20 kilometer per uur in schoolzones.