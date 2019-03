Een man uit Berlare heeft veel geluk gehad. Hij is één van de 179 gasten die vannacht geëvacueerd werden uit het Sofitel in Brussel. De keuken van het hotel stond in brand en de gangen vulden zich razendsnel met rook. De man, die buschauffeur is, reed een groep mensen rond in de hoofdstad. Ook de vrouw van 49 die levensgevaarlijk gewond raakte, was één van zijn passagiers. Hij sliep op de bovenste verdieping, de kamer boven het slachtoffer. De buschauffeur werd maar op het laatste nippertje gewekt, want volgens hem werkte het brandalarm in het hotel niet goed.