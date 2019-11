TV Oost Nieuws van woensdag 13/11/2019

De politie van de zone Geraardsbergen/Lierde heeft een vals biljet van twintig euro in handen gekregen dat gebruikt wordt in films en televisieseries. Op het eerste gezicht kan je moeilijk zien dat het om nepgeld gaat, maar als je goed kijkt wordt het toch duidelijk. En ook nog opvallend: het valse geld is gewoon vrij in de handel te verkrijgen.