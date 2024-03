We eindigen met goed nieuws uit Wetteren, want in de toren van de Sint-Gertrudiskerk liggen er opnieuw drie eieren van een koppel slechtvalken. Slechtvalken zijn geen bedreigde diersoort, maar in onze regio komen er niet zo heel veel exemplaren voor. De vogelsoort kan dus zeker wat extra hulp gebruiken. Daarvoor kunnen de slechtvalken al een tiental jaar terecht in de toren op de Markt van Wetteren. Via de website van de gemeente kan je zelf ook live binnenkijken in het nest. De gemeente en Natuurpunt kunnen op die manier de gedragingen van de vogels ook monitoren en bestuderen. Over enkele weken zouden de eitjes al kunnen uitkomen, als het weer wat meezit.