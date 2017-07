Het is deze week de laatste week dat de niet-begeleide minderjarige asielzoekers in de voormalige Abdijschool in Dendermonde worden opgevangen. Vanaf volgende week kunnen de kinderen elders naartoe. De eerste minderjarige niet-begeleide asielzoekers kwamen aan in Dendermonde in december 2015. Toen waren dat er bijna 150, nu verblijven er nog een tiental jongeren. Die gaan nog deze week naar andere opvangcentra of naar een pleeggezin. De sluiting van de Abdijschool is het gevolg van het asielplan van de federale regering, waarbij tienduizend opvangplaatsen zijn geschrapt. Dat komt omdat de instroom van nieuwe asielzoekers sterk is gedaald. De gebouwen van de Abdijschool zijn eigendom van de provincie. Het huurcontract loopt eind deze maand af. De provincie zou de gebouwen dan willen verkopen.