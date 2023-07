Een lege trein is rond half negen in het station van Denderleeuw op een doodlopend spoor iets te ver gereden en gedeeltelijk naast de sporen terechtgekomen. Dat meldt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. De trein raakte daarbij een paal van de bovenleiding die op het spoor ernaast terechtkwam. Een tweede reizigerstrein met zo'n 30 passagiers aan boord is bij het buitenrijden van het station aan heel lage snelheid tegen de paal gereden. Daarbij raakte niemand gewond. Er is een bus onderweg om de passagiers te evacueren. Door het incident is het treinverkeer wel onderbroken tussen Denderleeuw en Burst en dit in beide richtingen. De NMBS legt een vervangende busdienst in. De treinen worden in de mate van het mogelijke omgeleid, al vallen gedeeltelijke of volledige afschaffingen niet uit te sluiten.